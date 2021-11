Paris (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail du 25 au 27 novembre en Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et dans la ville portuaire de Marseille, outre la cérémonie de dévoilement de la plaque mémorielle du président Hô Chi Minh, l’ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang a travaillé avec les autorités et les entrepreneurs locaux, et rencontré les Vietnamiens résidant dans cette localité.

Le préfet de la région PACA, Christophe Mirmand (2e à gauche), reçoit l'ambassadeur Dinh Toan Thang (2e à droite) le 26 novembre à Marseille. Photo : CVN



Lors des séances de travail avec M. Christophe Mirmand, préfet de la région PACA, et Mme Michèle Rubriola, adjointe permanente au Maire de Marseille, l’ambassadeur Dinh Toàn Thang a affirmé que la PACA et Marseille ont de nombreux atouts, notamment dans les domaines dont le Vietnam a besoin tels que les ports maritimes, la logistique, les énergies renouvelables, le tourisme, les hautes technologies, la transformation agro-alimentaire, la formation notamment dans le domaine de la santé. Les deux parties se sont convenus de renforcer la coopération bilatérale et décentralisée sous différents modèles. Lors des rencontres, les autorités locales ont apprécié les contributions, la bonne intégration et certaines réussites de la communauté vietnamienne de Marseille (environ 20.000 personnes) et de la région PACA (40.000 personnes).

À cette occasion, l’ambassadeur Dinh Toàn Thang a visité le port de Marseille Fos et travaillé avec plusieurs grandes entreprises locales telles que le groupe maritime de conteneurs CMA-CGM, le groupe Airbus Helicopters, ainsi que la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille-Aix-Provence. Les dirigeants de ces entreprises ont tous exprimé leur intérêt à promouvoir leur présence et leurs affaires au Vietnam. Airbus Helicopters a fourni de nombreux types d’hélicoptères à ce pays et s’est déclaré prêt à aider les partenaires vietnamiens à développer leur flotte d’avions spécialisés. Le Groupe CMA-CGM a également exprimé sa volonté d’étendre le développement de la phase 2 du port de l’eau profonde de Cai Mep et d’aider le Vietnam à développer le transport de conteneurs. Les deux parties estiment qu’il est nécessaire de profiter de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) pour renforcer les échanges commerciaux et soutenir les produits vietnamiens à pénétrer le marché européen.

La délégation de l'Ambassade du Vietnam visite un atelier du groupe Airbus Helicopters. Photo : CVN



Lors d’une rencontre avec des représentants vietnamiens résidant à Marseille, l’ambassadeur Dinh Toàn Thang les a informé des résultats de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en France au début du novembre, des relations de coopération bilatérales, ainsi que de la lutte anti-épidémique dans le pays. L’ambassadeur a appelé les Viêt kiêu à s’unir, à prendre soin les uns des autres et à retourner vers leur pays natal. Il a également encouragé les expatriés et étudiants vietnamiens à promouvoir les valeurs nationales, contribuant à la diversité culturelle de la ville d’accueil. À cette occasion, l’ambassadeur Dinh Toàn Thang a hautement apprécié le rôle du Consul honoraire, M. Nguyên Công Tôt, qui a été actif dans la mise en relation des entreprises locales avec le Vietnam, tout en reliant le Vietnam à la ville de Marseille et au département des Bouches du Rhône.

Une tournée riche et significative

Interviewé par l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’ambassadeur Dinh Toan Thang a affirmé que sa tournée à Marseille avait obtenu de nombreux résultats, avec des contenus riches et significatifs, notamment le succès de la cérémonie de dévoilement de la plaque mémorielle du président Hô Chi Minh. "Cet événement très significatif vise à honorer les souvenirs de l’Oncle Hô en France et aussi à préserver les mémoires communes des peuples vietnamien et français, contribuant à resserrer les liens bilatéraux. Les amis, les autorités locales et régionales, les représentants du Parti communiste français ont fait des allocutions très touchantes lors de cette cérémonie, montrant l’amitié profonde entre les deux nations", a souligné l’ambassadeur.

Concernant les séances de travail avec les autorités locales, l’ambassadeur a également indiqué que les deux parties avaient convenu de chercher à mettre en œuvre la coopération dans des domaines avantageux de Marseille et de la région PACA et dont le Vietnam a besoin. Les entreprises, quant à elles, ont également exprimé leur volonté de valoriser les perspectives de coopération proposées lors de leurs échanges et rencontres inscrits dans la récente visite officielle en France du Premier ministre Pham Minh Chinh. Concernant la rencontre avec la communauté Viêt kiêu à la pagode Truc Lâm à Marseille, l’ambassadeur a déclaré "chaleureux dans la famille vietnamienne ici". – CVN/VNA