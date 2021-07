L'ambassadeur du Vietnam au Venezuela et chargé de la Colombie, Le Viet Duyen. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Venezuela et chargé de la Colombie, Le Viet Duyen, a présenté en ligne le 30 juin les lettres de créance au président colombien Ivan Duque.

Le diplomate a transmis le message des dirigeants du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens souhaitant promouvoir l'amitié et la coopération avec la Colombie, notamment dans les domaines de l'économie et du commerce, de la culture, de l'éducation, du tourisme.

Il a exprimé son souhait de recevoir l'attention du président ainsi que la coordination des ministères et secteurs colombiens afin qu'il puisse bien accomplir ses tâches assignées au cours de son mandat en Colombie, ce contribuant à reclasser les bonnes relations entre les deux pays à un niveau plus élevé

Le président Ivan Duque s’est déclaré convaincu que l'ambassadeur Le Viet Duyen assumera ses responsabilités, contribuant à consolider et à promouvoir l'amitié et la coopération multiforme entre les deux pays.

Le Vietnam et la Colombie ont établi leurs relations diplomatiques le 1er janvier 1979. Au cours de ces 40 dernières années, les relations entre les deux pays n'ont cessé de se développer.

Le commerce bilatéral a augmenté régulièrement au fil des ans. En 2020, le commerce bilatéral a atteint plus de 640 millions de dollars. Le Vietnam et la Colombie s'efforcent de le porter à un milliard de dollars dans le futur. -VNA