L'ambassadeur Dang Minh Khoi lors de la cérémonie de réception de dons en faveur du Fonds de vaccins anti-COVID-19, organisée par l'ambassade du Vietnam en Russie. Photo: VNA

Moscou (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, a présenté cette semaine une copie de ses lettres de créance au vice-ministre russe des Affaires étrangères, Igor Morgulov.

L'ambassadeur Dang Minh Khoi et le vice-ministre russe Igor Morgulov ont affirmé que le Vietnam et la Russie se considéraient comme un partenaire fiable et prioritaire dans leur politique étrangère, estimant que le maintien des bonnes relations bilatérales constituait une condition importante pour promouvoir la coopération bilatérale en la nouvelle conjoncture.

Les deux parties ont convenu de promouvoir une coopération efficace par le biais d'activités telles que l'échange de délégations ; le transfert de technologies de production de vaccins ; le développement de projets économiques clés, en se concentrant sur les domaines du pétrole et du gaz, de l'énergie, de l'agriculture, de la logistique, des sciences et technologies ; le soutien à la communauté des Vietnamiens en Russie ; et la coordination sur la scène internationale.

Dans le contexte d’évolutions compliquées de l'épidémie de COVID-19, l'ambassadeur Dang Minh Khoi a demandé au ministère russe des Affaires étrangères, au Fonds d’investissement direct russe (RDIF) et aux ministères et secteurs concernés de soutenir le transfert de technologies de production de vaccins au Vietnam, ainsi de fournir au Vietnam un premier lot de vaccins en juillet ou en août.

Le vice-ministre Igor Morgulov a déclaré que la communauté des Vietnamiens en Russie contribuait activement au développement socio-économique local, affirmant qu'il continuerait à se coordonner avec l'ambassade du Vietnam pour résoudre des problèmes en suspens et créer des conditions plus favorables aux citoyens vietnamiens en Russie. -VNA