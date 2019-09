Helsinki (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a exprimé son souhait que les relations entre le Vietnam et la Finlande se développent dans les domaines de la politique, du commerce, de l’investissement, de la coopération au développement, de l’environnement, de l’éducation et de la formation, de la science et de la technologie.

Lors de la séance de travail. Photo: VNA

Lors d’une rencontre avec le Premier ministre finlandais Antti Rinne, jeudi 26 septembre à Helsinki, le dirigeant vietnamien a salué les réalisations de la Finlande, et a souhaité que les deux parties partagent leurs expériences en matière de construction d’un système de bien-être social efficace, contribuant ainsi à garantir l’équité sociale et à renforcer la formation à la coopération judiciaire et au travail juridictionnel.



Antti Rinne a salué les réalisations du Vietnam en matière de relations extérieures au cours des dernières années, soulignant que cette visite offre aux deux parties une opportunité de parvenir à un consensus sur les orientations des relations bilatérales dans les années à venir.



La Finlande souhaite renforcer sa coopération avec le Vietnam dans les domaines de l’économie, de la protection de l’environnement, de la lutte contre le changement climatique, de l’éducation et de la formation et dans d’autres domaines correspondant au potentiel de chaque partie, a-t-il déclaré. Lors d’une rencontre avec le Premier ministre finlandais Antti Rinne, jeudi 26 septembre à Helsinki, le dirigeant vietnamien a salué les réalisations de la Finlande, et a souhaité que les deux parties partagent leurs expériences en matière de construction d’un système de bien-être social efficace, contribuant ainsi à garantir l’équité sociale et à renforcer la formation à la coopération judiciaire et au travail juridictionnel.Antti Rinne a salué les réalisations du Vietnam en matière de relations extérieures au cours des dernières années, soulignant que cette visite offre aux deux parties une opportunité de parvenir à un consensus sur les orientations des relations bilatérales dans les années à venir.La Finlande souhaite renforcer sa coopération avec le Vietnam dans les domaines de l’économie, de la protection de l’environnement, de la lutte contre le changement climatique, de l’éducation et de la formation et dans d’autres domaines correspondant au potentiel de chaque partie, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la Finlande s’efforce de faire avancer la ratification rapide de l’accord de libre-échange et de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam, donnant ainsi un élan aux liens économiques, commerciaux et d’investissement entre le Vietnam et les États membres de l’Union européenne, y compris la Finlande.



Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans les instances internationales et de contribuer au maintien de la paix et de la stabilité dans la région et le monde conformément au droit international, à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, ainsi que de renforcer la collaboration multilatérale pour relever les défis communs.



Le chef du gouvernement finlandais a accepté l’invitation du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc à effectuer une visite au Vietnam et a promis de se rendre dans le pays l’année prochaine.



Lors d’une rencontre avec la ministre finlandaise des Affaires sociales et de la Santé, Aino-Kaisa Pekonen, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a exprimé le désir d’acquérir des expériences de la Finlande en matière de soins de santé et d’affaires sociales.



Les deux parties ont convenu de faciliter les visites et d’explorer des domaines de coopération répondant à la demande de chaque partie. – VNA