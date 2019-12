Séminaire consultatif concernant l’adhésion du Vietnam à la convention N°105 de l'OIT. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un séminaire consultatif concernant l’adhésion du Vietnam à la convention N°105 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur l’abolition du travail forcé a eu lieu le 2 décembre à Ho Chi Minh-Ville.

Ce séminaire était l’occasion pour les experts, les chercheurs et les gestionnaires de donner leurs opinions sur la compatibilité entre la loi vietnamienne et les normes de la Convention N°105, contribuant ainsi à l’intégration internationale du Vietnam dans les domaines du travail et de la société, à la réalisation des engagements internationaux.



Nguyen Van Binh, représentant du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, a indiqué que le dossier concernant l’adhésion du Vietnam à la convention N°105 de l’OIT sur l’abolition du travail forcé avait été élaboré conformément aux dispositions de la loi de 2016 relative au régime de ratification des traités et avait reçu des commentaires des ministères et services concernés.



Nguyen Ngoc Trieu, représentant de l'OIT au Vietnam, a hautement apprécié les importants efforts déployés par le Vietnam ces derniers temps, notamment son approbation du Code du travail amendé. Les travaux du pays en vue de l’adhésion à la convention N°105 montrent le maintien de ses engagements pour répondre aux besoins en matière de main-d’œuvre et aux exigences des accords de libre-échange de nouvelle génération.



"La ratification de la convention N°105 apportera de nombreux avantages, notamment pour assurer un environnement de travail sûr, défendre une concurrence loyale, faciliter le processus de mise en œuvre des accords de libre-échange pour le développement durable, la protection des droits de l'homme, la stabilité sociopolitique et l'équité du partage de la prospérité ", a déclaré Nguyen. Ngoc Trieu.



Pelce Alain, expert principal de l’OIT, a souligné que le contenu fondamental de cette convention était d'éradiquer cinq formes de travail forcé.



Lors du séminaire, les participants ont discuté des travaux nécessaires pour l’adhésion à cette convention. Ils ont évalué la compatibilité entre les articles de la loi vietnamienne et ceux de la convention N°105, les modifications de la loi, les impacts de l’adhésion et les plans prévus pour la mise en œuvre de la convention…

Membre de l’OIT depuis 1992, le Vietnam est signataire de 24 conventions de cette institution onusienne, dont six des huit conventions fondamentales. Les conventions N°105 et N°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical n’ont pas été signées à ce jour. -VNA