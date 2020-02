Traitement d'une patiente contaminée par le 2019-nCoV. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Selon le ministère de la Santé, le 6 février, le Vietnam a signalé deux nouveaux cas testés positifs au nouveau coronavirus (2019-nCoV), portant le total à 12.



Il s’agit d’une agricultrice de 49 ans et d’une fille de 16 ans dans la commune de Son Loi, district de Binh Xuyen, province septentrionale de Vinh Phuc. Elles sont la mère et la petite soeur d’une personne déjà testée positive auparavant. Cette dernière était l’un des sept Vietnamiens envoyés en Chine par la SARL Nihon Plast pour participer à une formation dans la ville de Wuhan. Ce groupe est retourné au Vietnam le 17 janvier 2020.



Les deux patientes sont actuellement dans un état de santé stable.



Selon un bilan mis à jour le 6 février, à 10h25, le nouveau coronavirus (2019-nCoV) apparu en Chine en décembre 2019 a causé 565 décès et infecté plus de 28.000 personnes. -VNA