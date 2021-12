Des Casques bleus vietnamiens. Photo: VNA

New York (VNA) - Le 13 décembre, le Vietnam a prononcé un discours devant le Conseil de sécurité (CDS) des Nations Unies en tant que président du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 2206 (2015) concernant le Soudan du Sud. Le discours a porté sur les activités du Comité au cours des deux dernières années.

Au nom de l'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, l'ambassadeur Pham Hai Anh, chargé d’affaires a.i de la Mission du Vietnam auprès de l’ONU, a souligné les efforts du Vietnam dans le contexte de COVID-19 pour mener les activités du Comité et mettre en œuvre les tâches assignées avec transparence, objectivité et responsabilité. Le Vietnam avait organisé 11 sessions en présentiel, envoyé 85 lettres, et approuvé 10 demandes de dérogation et deux communiqués de presse.

Pham Hai Anh a indiqué que le Comité 2206 avait été le premier organe subsidiaire du CDS à reprendre des réunions en personne en juin 2021. En novembre 2021, a-t-il ajouté, le Comité a effectué une visite au Soudan du Sud, la première depuis deux ans et depuis la mise en place du Gouvernement de transition en février 2020. Cette visite, qui a eu lieu alors que le Conseil de sécurité prévoit d’examiner les mesures d’embargo sur les armes en mai 2022, a permis au Comité d’actualiser sa vision de la situation, notamment de la mise en œuvre de l’Accord revitalisé sur le règlement du conflit, a précisé le délégué.

Pham Hai Anh a d’autre part souligné que le Président du Comité 2206 avait exploré de nouvelles manières d’aider le Soudan du Sud à remplir les conditions de la levée des sanctions, en particulier en favorisant la coopération entre le Soudan du Sud, les pays de la région et le Comité, avec l’appui du Groupe d’experts.

Le représentant vietnamien a déclaré espérer que dans les temps à venir, le Comité continuera d’appuyer le Soudan du Sud et les pays de la région dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil, fournira une assistance aux autorités sud-soudanaises pour l’établissement de rapports sur les principaux critères de référence et effectuera d’autres visites à l’avenir.

Le même jour, le CDS a examiné un projet de résolution présenté par l'Irlande et le Niger sur la sécurité climatique. La Russie a exercé son droit de veto pour bloquer ce projet de résolution.

Après le vote, l’ambassadeur Pham Hai Anh a affirmé que le Vietnam accorde une grande attention au question du climat et s’engage à continue à travailler activement sur ce problème. -VNA