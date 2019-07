Hanoi (VNA) - Le Vietnam apprécie l’aide apportée par la Banque asiatique de développement (BAD) en matière de financement en capital et de conseil en politique, a déclaré le membre du Bureau politique, Nguyên Van Binh, en recevant le vice-président du BAD, Ahmed M. Saeed, mardi 2 juillet à Hanoi.

Le membre du Bureau politique, Nguyên Van Binh (droite) et le vice-président de la BAD, Ahmed M. Saeed. Photo: VNA



Nguyên Van Binh, qui est également secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la Commission économique du Comité central du PCV, s’est réjoui de la bonne coopération entre le Vietnam et la BAD.

Il a insisté sur le fait que la banque avait alloué un financement cumulé de plus de 16 milliards de dollars à 173 programmes et projets de lutte contre la pauvreté et de développement socio-économique au Vietnam.

Nguyên Van Binh s’est engagé à ce que les prêts de l’institution financière internationale basée à Manille soient utilisés efficacement pour la croissance socio-économique du pays.

Ahmed M. Saeed a salué la coopération de bonne volonté du pays avec la BAD ainsi que de ses politiques viables visant à gérer la stabilité macroéconomique, l’inflation et à stimuler la croissance.

Il a assuré que la BAD continuera d’aider le Vietnam à développer les infrastructures de transport, d’énergie, les ressources humaines, la réponse au changement climatique, la science et la technologie, ainsi que le développement du secteur privé. -VNA