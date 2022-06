La 15ème Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) a lieu du 14 au 16 juin à New York, aux États-Unis. Photo: VOV



New York (VNA) – Une représentante du Vietnam a affirmé l'engagement du pays à promouvoir les droits des personnes handicapées lors de la 15ème Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) qui a lieu du 14 au 16 juin à New York, aux États-Unis.

Lors de cette conférence placée sous le thème "Bâtir des sociétés inclusives et participatives pour les personnes handicapées dans le contexte de COVID et au-delà", la ministre conseillère, cheffe adjointe de la Mission vietnamienne auprès de l'ONU, Le Thi Minh Thoa, a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à la promotion et à la protection des droits et intérêts des personnes handicapées sur la base de l'égalité et de la non-discrimination.

Le Vietnam intègre toujours les questions liées aux personnes handicapées dans le cadre du développement national, a-t-elle déclaré, soulignant les efforts du pays pour créer un environnement favorable où les personnes handicapées bénéficient des avantages et ont l’opportunité de participer à la prise de décisions et de contribuer au développement social.

Photo d'illustration: VNA



La ratification par le Vietnam de la CDPH et de la Convention N°159 sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées de l'Organisation internationale du travail (OIT) confirme l'engagement du Vietnam à assurer que les travailleurs ne soient pas victimes de discrimination au travail, a-t-elle souligné.

Dans le cadre du Programme national sur les personnes handicapées pour la période 2021-2030, des millions de personnes handicapées, dont des enfants, sont prises en charge dans des centres de protection sociale. Il existe 20 centres d'assistance à l'éducation et à l'intégration, 107 centres éducatifs spéciaux pour enfants handicapés, 256 établissements de formation pour personnes handicapées et 400 entreprises appartenant à des personnes handicapées...



La représentante vietnamienne a également souligné l'engagement du pays à coopérer avec la communauté internationale pour garantir un avenir égal, inclusif et durable pour tous, ne laissant personne de côté.–VNA