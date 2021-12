Hanoï, 3 décembre (VNA) – L'ambassadeur Pham Hai Anh, représentant permanent adjoint du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), a affirmé que le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive continuent de constituer une grave menace pour la paix et la sécurité internationales.

Photo : AFP/VNA

S'adressant le 2 décembre à une réunion virtuelle des trois comités antiterroristes du Conseil de sécurité de l'ONU (CSNU) sur leurs activités, le diplomate vietnamien a apprécié les résultats des travaux des comités qui ont, surmonté les défis causés par la pandémie de COVID-19, maintenu les échanges, et renforcé les capacités et le partage d'informations avec d'autres pays.

L'ambassadeur a suggéré que les comités continuent de coordonner les activités, de fournir une assistance technique aux pays dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Il a réaffirmé l'engagement du Vietnam à mettre pleinement en œuvre les Résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive et à collaborer avec les agences des Nations Unies et tous les partenaires sur la base de la Charte des Nations Unies et du droit international.

Les membres du Conseil de sécurité de l’ONU à la réunion ont souligné l'importance de la coopération entre les trois organes, en se concentrant sur la collecte d'informations, les menaces terroristes, notamment la menace d'accès des terroristes, l'utilisation d'armes de destruction massive, et l’évaluation de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. - VNA