Genève (VNA) – Le Vietnam a soutenu et s’est engagé à renforcer la coopération avec l’OIM pour mettre en œuvre le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM), a déclaré l’ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai, chef de la mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et d’autres organisations internationales à Genève.

Amy Pope, directrice générale de l’Organisation internationale pour les migrations. Photo: OIM

Lors d’une récente séance de travail avec la directrice générale de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), Amy Pope, la diplomate vietnamienne a souligné que les ministères, les secteurs et les branches du Vietnam ont établi des priorités et ont travaillé ensemble pour garantir une approche multisectorielle dans la gestion des défis migratoires.Elle a évoqué plusieurs domaines de coopération tels que la protection des droits des travailleurs migrants, la garantie d’un accès aux soins de santé et aux soins médicaux pour les migrants et l’amélioration de la capacité des populations locales à s’adapter et à réagir au changement climatique.Le Vietnam s’est engagé de manière proactive dans les mécanismes de coopération internationale en matière de migration dans le cadre de l’ASEAN, de l’ASEM et de l’APEC, a indiqué l’ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai.Saluant les efforts et les réalisations du Vietnam en matière de migration et la réalisation du GCM, Amy Pope a déclaré que renforcer la réponse et la résilience des migrants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles serait une priorité absolue des activités de l’OIM dans les temps à venir.Le Vietnam et l’OIM disposent également d’un grand potentiel pour renforcer la coopération au sein des mécanismes internationaux, en particulier ceux relatifs aux travailleurs migrants, au règlement des problèmes migratoires parallèlement à la réalisation des objectifs de développement et à l’amélioration de la capacité de réponse aux changements climatiques, a-t-elle déclaré.Amy Pope a assumé le poste de directrice générale de l’OMI le 1er octobre 2023, devenant ainsi la première femme à diriger la principale organisation intergouvernementale dans le domaine de la migration.Ses priorités incluent la promotion de la participation des États membres et du secteur privé en réponse aux défis migratoires, l’encouragement de politiques rationnelles pour les États membres, la capitalisation de la base de données de l’OIM et la poursuite de la réforme des programmes budgétaires de l’OIM. – VNA