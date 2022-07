L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU s'exprime lors de la conférence de l’ONU sur la conservation et l’exploitation durable des océans, et des ressources marines qui se tient du 27 juin au 1er juillet à Lisbonne (Portugal). Photo: VNA



Lisbonne (VNA) - Le Vietnam s'est engagé à s'associer au monde pour conserver et exploiter de manière durable les océans et les mers, lors de la conférence de l’ONU sur la conservation et l’exploitation durable des océans, et des ressources marines qui se tient du 27 juin au 1er juillet à Lisbonne (Portugal).

Dans son discours, le vice-ministre des Affaires étrangères, Pham Quang Hiêu a affirmé que depuis sa création il y a 40 ans, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a joué un rôle irremplaçable dans la gouvernance des mers et des océans, contribuant à clarifier la réglementation des zones maritimes relevant de la Convention.

Le Vietnam a souligné la nécessité de mettre pleinement et efficacement en œuvre la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en soutenant les négociations pour construire de nouveaux cadres juridiques conformément à la convention.

Pham Quang Hiêu a également souligné les efforts déployés par le Vietnam ces dernières années pour faire face aux problèmes maritimes internationaux.

Lors du débat sur la conservation et l’utilisation durable des océans, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a affirmé que ces dernières années, le Vietnam avait mis en œuvre des mesures spécifiques dans le cadre de l’objectif N°14 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés en 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies. Son intitulé complet est de « Conserver et exploiter de manière durable les océans et les mers aux fins du développement durable», dont la mise en œuvre de la Stratégie de développement de l'économie maritime durable du Vietnam jusqu'en 2030.

La délégation vietnamienne a également appelé au renforcement de la coopération internationale, des transferts de technologies, des partages d'expériences, en particulier pour les pays en développement, et à l'amélioration du contenu scientifique dans la planification et la mise en œuvre des politiques maritimes. -VNA