Hanoï (VNA) – Le plaidoyer politique sera promu, ainsi que les efforts visant à mobiliser des ressources financières et humaines pour la prévention et la lutte contre le paludisme, les maladies transmises par les insectes et parasites , afin d’éliminer avec succès le paludisme au Vietnam d’ici 2030, a-t-on annoncé lors d’une conférence tenue mercredi 22 mars à Hanoï.Organisée par le ministère de la Santé et PATH , une organisation mondiale à but non lucratif de santé publique, cette conférence visait à contribuer, grâce à la communication et au plaidoyer politique, à assurer un financement durable pour l’élimination et le contrôle du paludisme, à prévenir le retour de cette maladie et à accéder à de nouvelles méthodes de traitement efficaces.Au cours des 30 dernières années, le Programme national de prévention et de lutte contre le paludisme a obtenu des réalisations remarquables, selon les données de l’Institut national de malariologie, parasitologie et entomologie.En 1991, le paludisme a éclaté dans tout le pays avec plus d’un million d’infections, dont 4.646 morts. En 2022, le nombre de personnes atteintes du paludisme n’a été que de 455, dont un décès. À ce jour, 42 provinces et grandes villes ont été reconnues exemptes de paludisme.Cependant, la maladie, qui se propage principalement par les moustiques, se développe encore de manière compliquée dans de nombreuses localités, menaçant plus de 6,8 millions de personnes.Selon le ministère de la Santé, cette année, les instructions professionnelles pertinentes seront revues, ajustées et complétées pour être menées de manière globale à travers le pays, ainsi que l’évaluation des progrès de la Stratégie nationale contre le paludisme d’ici 2020, avec une vision pour 2030. Parallèlement, le ministère prendra des mesures visant à empêcher le retour du paludisme dans les 42 localités exemptes de cette maladie, tout en améliorant la qualité des activités de prévention des maladies transmises par les insectes et parasites. -VNA