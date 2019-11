La séance de travail entre la délégation du ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, et celle du Parlement européen. photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung, a reçu jeudi 31 octobre à Hanoï une délégation de la Commission du commerce international du Parlement européen, conduite par son président, Bernd Lange.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur des questions concernant la signature et l’entérinement de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA), notamment celles dans le secteur du travail.

La signature de l’EVFTA et sa ratification prochaine constitueront de nouveaux progrès. Le Vietnam s’est efforcé de développer le commerce tout en garantissant le bien être-social, en vue du développement humain durable, a déclaré Dao Ngoc Dung.

Le ministre vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dao Ngoc Dung (gauche) et le président de la Commission du commerce international du Parlement européen, Bernd Lange. Photo: VNA



L’Assemblée nationale vietnamienne a entériné l’adhésion du pays à la Convention 98 de l’Organisation internationale du Travail (Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective). L’esprit des Convention 108 et 87 (Convention sur les pièces d'identité des gens de mer et Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical) est également reflété dans le projet d’amendement du Code du travail, a souligné le ministre.

Pour sa part, Bernd Lange a souligné le but de cette mission de promouvoir les relations de coopération entre le Vietnam et l'UE et de préparer les étapes pour que le Parlement européen et les Parlements des pays membres étudient pour ratification l’EVFTA et l’Accord de protection des investissements Vietnam-UE. -VNA