Hanoi (VNA) - Des experts et des journalistes ont discuté des mesures visant à améliorer la conservation du tigre au Vietnam lors d’un colloque organisé lundi 17 janvier sous les auspices du Centre d’éducation pour la nature (ENV).

Photo d’illustration : ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement



S’exprimant lors de l’événement, la directrice adjointe chargée du programme ENV Droit et politique, Bui Thi Ha, a déclaré qu’au cours des 30 dernières années, la population de tigres sauvages a considérablement diminué à la fois dans le pays et le monde.



Pendant ce temps, les activités d’élevage de tigres «non commerciales» par des particuliers et des entreprises au Vietnam sont en plein essor, le nombre de tigres en captivité augmentant au fil des ans.



Dans un avenir proche, dans le cadre du Programme national de conservation du tigre, les organismes publics compétents effectueront des enquêtes, des statistiques et des registres de gestion de tous les tigres élevés dans le pays, ainsi qu’établiront un système de base de données pour gérer et identifier les espèces élevées dans les fermes.



Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), en 2016, on estimait qu’il restait moins de cinq tigres à l’état sauvage au Vietnam.



A cette occasion, les experts ont suggéré qu’à l’avenir, le gouvernement et les agences étatiques concernées complètent les dispositions légales pour renforcer la gestion de l’élevage d’espèces sauvages au Vietnam. – VNA