Hanoi (VNA) – Selon les prévisions météorologiques, cette semaine, Hanoi connaît sa première vague de chaleur de l’année. La capitale enregistre des températures allant de 35ºC à 37ºC degrés, voire même plus de 38ºC dans certaines zones.

Hanoi connaît sa première vague de chaleur de l’année. Photo : VNA

D’après le Centre national de prévision hydrométéorologique, lundi 4 mai, la chaleur est de mise dans la région Nord-Ouest, dans les montagnes du Nord et dans le Centre. Des températures assez inhabituelles pour la saison puisque les montagnes du Nord et du Centre oscillent entre 35ºC -37ºC degrés.Du 5 au 6 mai, la zone de basse pression à l'ouest se développe fortement et s'étend au sud-est en combinaison avec l'effet du vent foehn. Ainsi, cette vague de chaleur s'étendra sur l'ensemble de la région du Nord et du Centre avec une température atteignant les 38ºC. Par ailleurs, l’humidité reste relativement basse, se situant entre 35 à 50%. Le pic de chaleur est enregistré entre 11h00 et 17h00.Du 7 au 10 mai, les températures continueront d'augmenter, plusieurs endroits connaîtront des records avec 37ºC à 40ºC. Le taux d’humidité sera compris entre 30 à 45%. Il faudra éviter les activités extérieures entre 10h00 et 18h00 où la température dépassera les 35ºC. – CVN/VNA