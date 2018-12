Hanoi (VNA) – Le Vietnam a obtenu un billet pour participer au tour final du Championnat de futsal des moins de 20 ans de la Confédération asiatique de football (AFC) 2019.

Source: Zing

L’équipe vietnamienne a battu le 9 décembre la Malaisie 2 à 1 lors du dernier match du tour de qualification de la région de l’ASEAN en Thaïlande.Le Vietnam n’a mis que trois minutes pour ouvrir le score grâce à un but de Nhan Gia Hung.Après la pause, la Malaisie a rebondi et a égalisé le score avec un but marqué par Ahmad Harith Naim Mohd Nasir à la 23e minute.Le match étant presque terminé, Huynh Mi Woen s’est assuré la victoire du Vietnam à la 40e minute.Avec deux victoires et deux nuls, le Vietnam avait huit points pour se classer en tête du tour de qualification.La Malaisie a également perdu deux autres matches préliminaires - la Thaïlande et l’Indonésie, avec une fiche de 4-2, respectivement.Les deux finalistes, l’Indonésie et la Thaïlande, avaient les mêmes points de sept points et se qualifiaient également pour la finale qui se déroulera en Iran. –VNA