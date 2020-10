Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Fort d’un environnement d’affaires favorable, de plus en plus de groupes étrangers souhaitent investir dans de grands projets au Vietnam. Outre la quantité, le pays doit aussi se concentrer sur la qualité des projets.

Actuellement, environ 126 grands groupes du monde veulent transférer leurs investissements au Vietnam fin 2020 ou en 2021, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères.

Les succès de la lutte anti-coronavirus, la transition numérique rapide, la situation sociopolitique stable, le mécanisme d’attraction des investissements séduisant, la politique d’intégration profonde grâce aux accords de libre-échange, notamment l’Accord de libre-échange Union européenne – Vietnam, sont des avantages permettant au Vietnam de devenir plus attrayant aux yeux des investisseurs étrangers, dont de grandes multinationales.

Toutefois, selon les experts, la plus grande question à laquelle le Vietnam doit tenir compte, est la qualité des investissements directs étrangers (IDE). Plus précisément, les capitaux doivent créer davantage d’emplois, inspirer les entreprises nationales et aider les sociétés vietnamiennes à participer plus profondément aux chaînes de valeur mondiale.

Pour attirer des IDE de qualité et remédier aux lacunes concernant l’attraction de ces capitaux, les experts ont proposé d’élaborer un ensemble de critères sur les projets de qualité, mettant l’accent sur le développement de l’infrastructure et l’amélioration de la gestion de certaines zones industrielles de pointe pour des projets d’IDE importants, précisant des domaines prioritaires, etc.

Le Vietnam compte actuellement plus de 32.000 projets d’IDE en activité d'investisseurs venus de 136 pays et territoires. Ces projets cumulent un capital enregistré de plus de 378 milliards de dollars. Au cours des neuf premiers mois de l’année, malgré l’épidémie du Covid-19, le Vietnam a attiré 21,2 milliards de dollars d’IDE, soit 81,1% du total à la même période de l’an dernier. -VNA