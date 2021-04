Le Vietnam se dote d'un service d’ horodatage électronique. Photo: trustca.vn

Hanoï (VNA) - Le groupe de technologies SAVIS (SAVIS Technology Group) a officiellement lancé le 31 mars à Hanoï le premier et unique service d'horodatage électronique au Vietnam (TrustCA Timestamp).

L'horodatage (en anglais timestamping) est un mécanisme qui consiste à associer une date et une heure à un événement, une information ou une donnée informatique. Il a généralement pour but d'enregistrer l'instant auquel une opération a été effectuée.

Au Vietnam, il s’agit du premier service fiable visant à garantir l’exactitude de la date et l’heure et l’intégrité de tout type de données.

Ce service se conforme pleinement aux dispositions de la loi vietnamienne ainsi qu'aux strictes normes européennes et américaines, et est fiable aux clients, a déclaré Nguyên Thiên Nghia, directeur adjoint du Centre national de l'authentification électronique (NEAC), relevant du ministère vietnamien de l'Information et de la Communication.

TrustCA Timestamp sera une plateforme importante pour un écosystème de transformation numérique dans tous les domaines tels que services de l'e-santé, services publics en ligne, éducation en ligne, finance numérique, banque numérique... -VNA