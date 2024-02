L'ambassadeur de France au Vietnam Olivier Brochet. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Au cours des 50 dernières années, le Vietnam et la France ont mené de nombreuses activités dans tous les domaines. En 2023, les deux pays ont célébré leurs relations particulières et en même temps ont préparé à l’approfondissement du partenariat France-Vietnam pour les décennies à venir.

C’est ce qu’a estimé l'ambassadeur de France au Vietnam Olivier Brochet, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information sur la coopération Vietnam-France, à l'occasion du Nouvel An lunaire 2024.

Concernant les relations entre les deux pays, l’ambassadeur a résumé par seulement deux mots : amitié et confiance.

L'amitié et la confiance sont cultivées par les deux pays au cours des 50 ans à travers diverses activités. En 1993, le président français François Mitterrand a visité le Vietnam en tant que premier chef d'État occidental à venir au pays, ouvrant ainsi une période au cours de laquelle la France accompagne le Vietnam. Le 20 octobre 2023, le président français Emmanuel Macron et le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trong ont discuté, lors d'une conversation téléphonique, de la manière de renforcer davantage le partenariat stratégique entre les deux parties pour la prochaine période.

La France souhaite accompagner le Vietnam dans la réalisation d’un développement durable à long terme, d’autant plus que le Vietnam est également l’un des pays touchés gravement par les conséquences du changement climatique, a affirmé mé Olivier Brochet. C’est une priorité de la France dans la coopération bilatérale.

Dans cet esprit, l'année 2023 a été marquée par de nombreux événements marquant les relations de coopération entre les deux parties dans ce domaine, notamment dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) auquel la France participait activement. La France s'est engagée à consacrer 500 millions d'euros au Vietnam dans ce domaine.

L'innovation est aussi une priorité de la coopération bilatérale dans les temps à venir. La France dispose d'entreprises innovantes et souhaite partager des technologies et des expériences avec le Vietnam.



La coopération décentralisée est également un point marquant dans les relations France-Vietnam. En avril 2023, les 12ème Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamiennes se sont déroulées. Des dizaines de projets sont actuellement en cours dans différentes localités du pays.

Selon le diplomate, en 2024, les priorités dans la coopération bilatérale concernent les questions liées à la souveraineté, l’adaptation au changement climatique, la transition énergétique et l’innovation. Il a souhaité l’augmentation de la présence économique de la France au Vietnam ainsi que des échanges économiques entre les deux pays.

Au cours des 20 dernières années, l'économie vietnamienne s'est développée de manière extrêmement impressionnante et les Vietnamiens sont devenus de plus en plus prospère, avec des besoins en constante évolution. Dans un tel contexte, les entreprises françaises ont davantage des opportunités pour apporter de leurs produits et services sur le marché vietnamien.

La coopération aérienne entre le Vietnam et la France est très forte. Trois principales compagnies aériennes vietnamiennes utilisent toutes des avions Airbus. Ou encore, comme en témoigne la coopération dans le domaine des chemins de fer et des transports urbains, avec notamment la section surélevée de la ligne de métro Nhon - gare de Hanoï, qui sera bientôt mise en service.

La coopération économique entre les deux pays se manifeste également dans le domaine énergétique. On peut citer un certain nombre de projets de coopération française en cours tels que le projet d'extension de la centrale hydroélectrique de Hoa Binh et le projet de centrale hydroélectrique de Bac Ai. Le potentiel de coopération économique reste nombreux dans les domaines de la pharmacie, des produits médicaux, de l'industrie alimentaire...

A propos de l’échange entre les deux peuples, l’ambassadeur français a estimé que c’était le fondement des relations entre les deux pays. Les Français veulent explorer le Vietnam et aux yeux des Français, l'image du Vietnam est très belle, a-t-il affirmé, souhaitant qu’il existe des sentiments similaires du côté vietnamien à l'égard de la France.

Les étudiants vietnamiens partant en France est très nombreux. La France crée toujours les conditions optimales pour les accueillir.

Le tourisme est également un canal de coopération important. Il a souhaité que de plus en plus de Vietnamiens viennent en France, surtout cette année où se dérouleront les Jeux olympiques de Paris. C'est une excellente opportunité pour les touristes vietnamiens de découvrir la France.



À l’occasion de la Nouvelle année du Dragon, l’ambassadeur Olivier Brochet a formulé ses meilleurs vœux de santé, de prospérité et de réussite au peuple vietnamien. Il a souhaité que le Vietnam continue à se développer fortement et que l'amitié et la coopération entre la France et le Vietnam se renforcent encore davantage. - VNA