Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et le président américain Joe Biden lors d'une conférence de presse conjointe. Photo : VNA

La porte-parole du ministère, Pham Thu Hang. Photo : VNA

Hanoï, 14 septembre (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères collaborera étroitement avec les ministères, agences et localités pour travailler avec les agences et localités américaines afin de préciser les domaines de coopération mentionnés dans la Déclaration commune des dirigeants sur l'élévation des relations Vietnam-États-Unis au rang de partenariat stratégie intégrale pour la paix, la coopération et le développement durable, a déclaré la porte-parole du ministère, Pham Thu Hang.Elle a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse périodique à Hanoï le 14 septembre, en réponse aux questions des journalistes sur les activités du ministère visant à aider les entreprises vietnamiennes à pénétrer sur le marché américain afin de mettre en œuvre la Déclaration commune.Pham Thu Hang a souligné que la Déclaration commune a défini les principales orientations de la coopération Vietnam-États-Unis au cours des 10 prochaines années et au-delà, qui couvrent 10 domaines clés de la coopération bilatérale et des questions mondiales et régionales, notamment la coopération économique, commerciale et d'investissement.Elle a ajouté que les deux parties utiliseront les cadres et mécanismes existants tels que l'Accord-cadre sur le commerce et l'investissement et ceux qui seront établis à l'avenir.Le ministère continuera d'aider les entreprises vietnamiennes à renforcer leurs liens et à explorer les opportunités de coopération commerciale et d'investissement avec les partenaires américains afin d'apporter des bénéfices mutuels et une prospérité aux deux parties, a-t-elle déclaré, ajoutant que ce processus nécessite des efforts importants de la part des deux parties, notamment des agences gouvernementales et législatives, organismes, collectivités locales et entreprises- VNA