Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê (droite) et le président de la Commission des relations extérieures de l’AN du Laos, Sanya Praseuth. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Vietnam accorde toujours une grande priorité au renforcement des bonnes relations traditionnelles avec le Laos et le Cambodge, a affirmé vendredi 21 octobre à Hanoi le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Huê.

Il a fait cette délaration, lors d’une réception des présidents de la Commission des relations extérieures de l’AN du Laos, Sanya Praseuth et de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale, de la communication et de l'information de l'AN du Cambodge, Sous Yara, qui sont présents au Vietnam, pour participer à la conférence de consultation entre les commissions des relations extérieures des AN des trois pays.

Le chef de l’organe législatif du Vietnam a salué l'initiative d'organiser des hautes conférences périodiques entre les AN des trois pays avec le souhait de renforcer davantage les relations de coopération tripartite sur la voie parlementaire, notamment la coopération entre les trois pays et les trois AN au sein des forums parlementaires régionaux et internationaux.

Des délégués à la rencontre avec le président de l'Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue. Photo: VNA



Il a souligné que le renforcement de la coopération entre les AN des trois pays permettrait à l’AN de chaque pays de fonctionner plus efficacement, contribuant au développement socio-économique, à l’œuvre de l’édification et de la défense de chaque pays.

Sanya Praseuth et Sous Yara, pour leur part, ont hautement apprécié l'initiative de l'organisation de la conférence de consultation entre les commissions des relations extérieures des AN des trois pays pour discuter du contenu et des documents à préparer pour l'organisation prochaine de la Conférence des AN de trois pays.

La mise en place d'un mécanisme de coopération entre les trois AN est extrêmement nécessaire et importante pour que les organes législatifs des trois pays discutent et coopèrent dans l'élaboration des politiques et des lois et dans la supervision et favorisent la mise en œuvre effective des accords de coopération bilatéraux et multilatéraux, ont-ils précisé. -VNA