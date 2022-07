Le président Nguyên Xuân Phuc et des délégués de la réunion. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) – Le Vietnam salue toujours les entreprises des économies membres du forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) qui viennent investir sur son sol pour une coopération mutuellement avantageuse et un développement commun.

C’est ce qu’a déclaré le président Nguyên Xuân Phuc lors de la 3e réunion du Conseil consultatif des entreprises de l’APEC (APEC Business Advisory Council – ABAC), à Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).

Le chef de l’Etat a estimé que cette réunion permettrait de promouvoir la coopération dans le secteur privé de l'APEC, de favoriser la reprise économique pour un développement durable et inclusif dans la région.

Il a affirmé le soutien constant du Vietnam à la réalisation du plan d’action Aotearoa concernant la mise en œuvre de la Putrajaya Vision 2040, ainsi qu’à la promotion de la Déclaration commune de l’APEC 2017 sur la création d’un nouveau dynamisme pour favoriser un avenir partagé.

Le président Nguyên Xuân Phuc s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA



Dans son discours, Nguyen Xuan Phuc a également parlé des perspectives et des potentiels de l’économie vietnamienne. Il a cité les prévisions du FMI selon lesquelles, le Vietnam enregistrerait cette année une croissance de 6% et de 7,2% l'année prochaine et le PIB national devrait atteindre plus de 570 milliards de dollars en 2025.

Le Vietnam est une destination d'investissement attrayante dans le monde avec près de 35.000 projets d'IDE actifs, cumulant un capital total de près de 430 milliards de dollars, a-t-il ajouté, avant de parler du marché fort de 100 millions d’habitants du Vietnam, des 15 accords de libre-échange dont le pays est membre…

Ces potentiels constituent des opportunités pour les investisseurs de l’APEC et le Vietnam les salue toujours, a souligné Nguyen Xuan Phuc.

Le président Nguyên Xuân Phuc reçoit la délégation de l’ABAC. Photo: VNA



Avant cette réunion, le président Nguyên Xuân Phuc a reçu le président de l’ABAC 2022, Kriengkrai Thiennukul.

La troisième réunion du Conseil consultatif des entreprises de l’APEC (ABAC 3) se tient du 26 au 29 juillet. Sous le thème "Adopter-engager-activer", l'événement réunit environ 150 délégués.

L'ABAC a été créé en novembre 1995 par les dirigeants économiques de l'APEC à la demande du secteur privé, dans le but de présenter aux dirigeants de l'APEC des conseils sur les questions importantes relatives aux affaires dans la région. -VNA