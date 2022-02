Tam Coc-Bich Dong, une destination de choix au Vietnam. Photo: VNA





Hanoi (VNA) – (VNA) - Le Vietnam va reprendre les activités touristiques à partir du 15 mars 2022 dans le cadre d’une adaptation sûre et flexible et d’un contrôle efficace de l’épidémie de Covid-19, a-t-on appris d’un communiqué de l’Office du gouvernement en date du 16 février.



Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a donné son accord à une proposition formulée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et d’autres ministères et organes lors d’une réunion organisée mardi 15 février sur le plan de réouverture des activités touristiques dans le contexte de la nouvelle normalité, selon le texte.



Le dirigeant a demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme d’assumer la responsabilité principale pour la gestion et la coopération avec d’autres ministères et organes concernés pour uniformiser le contenu et les règles sur l’accueil de touristes internationaux, d’annoncer rapidement le plan de réouverture touristique.



Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme est chargé de travailler avec les ministères de la Santé, des Affaires étrangères et d’autres ministères et secteurs concernés et faire un rapport détaillé au gouvernement et au Premier ministre sur la politique des visas vis-à-vis des touristes internationaux.



Le Vietnam avait exempté les visas de manière unilatérale pour 13 pays et de manière bilatérale pour 88 pays et territoires. Cependant, en raison de l’explosion de la maladie à partir de 2020 et en fonction de l’évolution de l’épidémie dans d’autres pays, le gouvernement a décidé d’arrêter la mise en œuvre de ce mécanisme d’exemption de visa.



Dans les conditions de nouvelle normalité, les ministères et secteurs ont convenu de proposer au gouvernement d’annuler à partir du 15 mars les restrictions imposées aux visas et de reprendre les pratiques de délivrance des visas comme avant l’épidémie, y compris l’octroi de visa électronique, l’exemption unilatérale et bilatérale de visa.



Les touristes internationaux lorsqu’ils viennent au Vietnam n’ont pas à s’inscrire à un tour ni à un itinéraire comme dans la période expérimentale, mais doivent respecter pleinement les règles du ministère de la Santé sur la vaccination contre le Covid-19. Le test négatif est obligatoire avant l’embarquement, de même que l’installation d’une application Covid à l’arrivée et active sur le sol vietnamien. – VNA