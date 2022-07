Photo d'illustration. Source: VNA



Hanoi (VNA) - Le Vietnam est un marché potentiel pour les investisseurs étrangers, grâce à sa stabilité politique et monétaire ; son ouverture économique, sa main-d'œuvre abondante et le coût du travail compétitif, a déclaré Moritz Kraemer, un expert de la Landesbank Baden Wuerttemberg (LBBW).

Il a noté de nombreux économistes disant que le Vietnam se développera plus rapidement que certains pays d'Asie. Cela peut se refléter dans l'afflux de capitaux d'investissement au Vietnam. Les entrées nettes d'investissement direct étranger (IDE) représentent en moyenne 5% du PIB par an. Il s’agit du taux le plus élevé de la région.

Le processus d'industrialisation a été renforcé. La part du secteur manufacturier dans le PIB est passée à plus de 17 %, contre environ 13 % il y a dix ans. L’attirance des investissements, grâce à une main-d'œuvre abondante et relativement bon marché, fait du Vietnam une puissance exportatrice.

A l'heure actuelle, le Vietnam a encore un potentiel prometteur, a insisté cet expert. Selon lui, le fait que l'agence de notation de crédit S&P Global a relevé le 26 mai la note de crédit à long terme du Vietnam à BB+ perspective « stable » montre que le Vietnam est susceptible d'être une « étoile montante » et pourrait obtenir sa première note de qualité d'investissement dans les prochaines années.

En vue de parvenir à un succès durable, il a souligné que les dirigeants vietnamiens était prudents dans l'élaboration de stratégies de développement économique et humain. Sinon, les investisseurs qui affluent actuellement au Vietnam pourraient se tourner vers d’autres pays.

Il s’est déclaré convaincu que si ces choses étaient bien faites, le Vietnam serait une destination attrayante pour les investisseurs étrangers. -VNA