La 6e réunion du Comité mixte belgo-vietnamien pour la recherche et le développement scientifiques avec la Politique scientifique fédérale. Photo :VNA

Bruxelles (VNA) - Une délégation du ministère des Sciences et des Technologies, conduite par Ly Hoang Tung, chef du Département des relations internationales, a effectué une visite de travail en Belgique et au Luxembourg du 26 au 30 juin afin de promouvoir la coopération bilatérale dans les sciences et les technologies.

En Belgique, la délégation a tenu la 6e réunion du Comité mixte belgo-vietnamien pour la recherche et le développement scientifiques avec la Politique scientifique fédérale (BELSPO).

La partie belge a présenté les perspectives de la politique scientifique, les priorités pour le développement des sciences, des technologies et de l'innovation, y compris le Programme de financement conjoint pour l'Asie du Sud-Est-Union européenne (SEA-UE European University of the Seas) dans le cadre du Programme de recherche et d'innovation de l'UE (Horizon Europe).

Des experts belges ont présenté les résultats d'une récente coopération dans le domaine de la recherche scientifique entre la Belgique et le Vietnam avec un financement de la Communauté francophone belge et Research Foundation – Flanders (FWO) pour la Fondation nationale pour le développement scientifique et technologique de Vietnam (NAFOSTED). Ainsi, les universités et instituts de recherche belges et les universités du Vietnam ont mené de nombreux projets de coopération dans les domaines de l'agriculture, du traitement des eaux usées industrielles, des nouveaux matériaux, de la réponse au changement climatique…

Pour sa part, le représentant du ministère des Sciences et des Technologies du Vietnam a fait part de l'évolution de la recherche scientifique, de la promotion de la créativité et de l'innovation au Vietnam, ainsi que de la mise en œuvre des conclusions depuis la 5e réunion du comité mixte.

Au Luxembourg, la délégation vietnamienne a travaillé avec l’Institut des sciences et des technologies du Luxembourg, le ministère luxembourgeois de l'Economie pour échanger des informations et s'informer sur la mise en œuvre de l'innovation et de la créativité dans ce pays européen, qui est actuellement l'un des pays leaders au monde dans les sciences et technologies

Selon Ly Hoang Tung, la Belgique et le Luxembourg sont forts dans le domaine des sciences et des technologies. Par conséquent, dans les temps à venir, la partie vietnamienne continuera à promouvoir des projets de coopération dans ces domaines, notamment dans l'intelligence artificielle, la communication, l'information, l'automatisation. Le Vietnam souhaite également promouvoir la signature d'accords de coopération scientifique et technologique avec le Luxembourg dans un avenir proche.

La visite du ministère des Sciences et des Technologies s'inscrit dans le cadre des activités de célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Belgique et Vietnam-Luxembourg. -VNA























































































































































































































