San Francisco (VNA) - Le ministre vietnamien des Finances Hô Duc Phoc a rencontré le trésorier australien Jim Chalmers, le ministre d'État japonais des Finances Katsuo Yakura et la deuxième ministre singapourienne des Finances Indranee Rajah, à l'occasion de sa participation à la réunion des ministres des Finances de l' APEC 2023 à San Francisco, aux Etats-Unis.

Le ministre vietnamien des Finances Hô Duc Phoc (droite) et le trésorier australien Jim Chalmers. Photo: VNA



Lors de la rencontre avec Jim Chalmers, Hô Duc Phoc a déclaré espérer que les deux parties continueraient à renforcer leur coopération dans les domaines du financement de la réponse au changement climatique, de la transition énergétique, du marché du carbone et des obligations vertes dans un avenir proche.



Les deux parties se sont engagées à continuer à consolider et à renforcer la coopération bilatérale pour améliorer les capacités et partager leurs expériences en matière de gestion financière et budgétaire, en signant un mémorandum de coopération pour la nouvelle période.

Le ministre vietnamien des Finances Hô Duc Phoc (droite) et le ministre d'État japonais des Finances Katsuo Yakura. Photo: VNA



En rencontrant Katsuo Yakura, Ho Duc Phoc a suggéré au gouvernement japonais de soutenir la mise en œuvre du programme d'Aide publique au développement (APD) de nouvelle génération proposé par le ministère des Finances avec l’accent mis sur trois domaines clés que sont les infrastructures de transport, l'agriculture et la santé.



Les deux parties ont affirmé que le ministère vietnamien des Finances et son homologue japonais avaient mené des activités de coopération étroites et efficaces dans les domaines de la fiscalité, des douanes, des valeurs mobilières, des assurances, des prêts et de l'aide. Le dialogue annuel entre les deux ministères des Finances, mis en œuvre depuis 2021, a donné de bons résultats, ont-elles estimé.



Les deux parties se sont engagées à se soutenir mutuellement dans les forums de coopération multilatérale et régionale.



Lors de leur rencontre, Indranee Rajah et Hô Duc Phoc ont hautement apprécié la coopération bilatérale entre les deux économies. Ils se sont engagés à promouvoir la mise en œuvre des accords de libre-échange entre l'ASEAN et ses partenaires, à faciliter le commerce et l’investissement et à participer activement aux chaînes d'approvisionnement mondiales. -VNA