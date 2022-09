Le vice-Premier ministre permanent vietnamien Pham Binh Minh (droite) rencontre le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - En marge de la Semaine de haut niveau de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, à New York, des Etats-Unis, le vice-Premier ministre permanent vietnamien Pham Binh Minh a eu le 23 septembre des rencontres bilatérales avec le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, et des ministres des Affaires étrangères (AE) de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau et du Malawi.

Lors de l’entrevue avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, les deux parties ont convenu d'intensifier les échanges de délégations de haut niveau ainsi que de reprendre les mécanismes de coopération bilatérale interrompus par l'impact de la pandémie de COVID-19.

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a suggéré que les Pays-Bas ratifient rapidement l'accord de protection des investissements UE-Vietnam et travaillent avec le Vietnam pour mettre en œuvre efficacement l'accord de libre-échange UE-Vietnam, afin de renforcer davantage la coopération commerciale et les investissements entre les deux pays.

Le Premier ministre Mark Rutte a affirmé que les agences compétentes des Pays-Bas se coordonneront étroitement avec la partie vietnamienne pour organiser des activités de célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2023.

Lors de sa rencontre avec le ministre sierra-léonais des AE, David Francis, Pham Binh Minh a demandé aux deux parties de coordonner étroitement et mettre en œuvre des mesures visant à promouvoir l'accord conclus par des hauts dirigeants des deux pays lors de la visite du président sierra-léonais au Vietnam en mars dernier, de renforcer la coopération dans les domaines d’atout des deux pays tels que l'agriculture, l'exploitation minière, la promotion du commerce et des investissements ainsi que la coopération dans les forums multilatéraux.

Lors de la rencontre entre le vice-Premier ministre permanent vietnamien Pham Binh Minh et la ministre bissau-guinéenne des AE, Suzi Carla Barbosa. Photo : VNA

Recavant la ministre bissau-guinéenne des AE, Suzi Carla Barbosa, le vice-Premier ministre a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à l'amitié et à la coopération multiforme avec les amis africains, dont la Guinée-Bissau.

Les deux parties ont convenu de promouvoir et d'élargir la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'agriculture, promouvoir davantage le rôle du consul honoraire de Guinée-Bissau au Vietnam pour booster la coopération, notamment dans le domaine économique. Le vice-Premier ministre a demandé à la Guinée-Bissau de soutenir le Vietnam dans son adhésion au Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2023-2025.

Recevant le ministre des AE du Malawi Nency Tembo, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a proposé aux deux parties de signer bientôt un commun sur l'établissement de relations diplomatiques et a dévoilé que le Vietnam prépare l'envoi d'observateurs auprès de l'Union africaine, souhaitant travailler avec le Malawi pour promouvoir de bonnes relations de coopération entre le Vietnam et les pays africains. -VNA