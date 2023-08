L’ambassadrice Le Thi Tuyet Mai lors du travail avec la directrice exécutive de l'ITC, Coke-Hamilton. Photo: VNA

Le Vietnam a souligné également le soutien de l'ITC aux micro, petites et moyennes entreprises, en particulier dans la transformation numérique et verte, l'accès aux marchés étrangers et la promotion du commerce, a-t-elle ajouté.Le Vietnam met activement en œuvre une stratégie pour répondre au changement climatique et se transformer en une économie circulaire, a-t-elle déclaré.Par conséquent, la participation du Vietnam et d'autres pays à un nouveau projet de l'ITC intitulé "Compétitivité climatique: créer des opportunités d'économie verte pour les pays émergents et en développement", financé par l'Union européenne au cours de la période 2023-2026, contribuera à créer des conditions favorables au cours de son processus d'ajustement de ses politiques et pratiques commerciales afin de s'adapter au changement climatique, a-t-elle annoncé.De plus, le pays pourra participer aux débats sur le commerce et l'environnement à l'Organisation mondiale du commerce, afin de promouvoir ses objectifs de développement durable, entre autres, a-t-elle souligné.La 57e session annuelle du groupe consultatif commun de l'ITC, organisée à Genève en format hybrique, visait à passer en revue les activités du Centre en 2022 et à faire des recommandations sur les programmes futurs.