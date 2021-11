Photo : VNA

Les deux parties ont discuté du soutien au secteur de la pêche vietnamien conformément aux recommandations de l'Union européenne (UE) afin de supprimer l'avertissement du "carton jaune".Le ministre Pham Minh Hoan a souligné le rôle important de la pêche et les efforts déployés par le gouvernement vietnam ien dans l'amélioration des infrastructures et des capacités du secteur.Il a appelé la partie française à promouvoir la coopération avec le Vietnam, notamment une assistance technique et financière pour aider le pays à mettre en œuvre efficacement la recommandation de l'UE.Le ministre vietnamien a promis que le Vietnam était prêt à s'associer au ministère français de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et à l'Agence française de développement (AFD) pour négocier des prêts de la France et concevoir de grands projets d'aide publique au développement (APD).Les parties ont convenu de renforcer le partenariat public-privé et de développer un système d'information et une infrastructure technique dans la gestion des pêches, créant les conditions pour que les entreprises françaises investissent au Vietnam.Le ministre vietnamien a assisté à la signature de trois accords importants, notamment un protocole d'accord entre le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural et l'AFD pour 2021-2023.Il a présenté le potentiel de l'agriculture vietnamienne aux entrepreneurs français et a appelé à leurs investissements dans des programmes facilitant l'économie rurale et le tourisme.Les pays doivent intensifier le commerce des produits agricoles et développer des programmes de coopération à long terme, a-t-il ajouté.- VNA