Moscou, 2 décembre (VNA) - Nguyen Thi Hoang Van, cheffe adjointe de la Commission centrale des relations extérieures du Parti communiste du Vietnam, a rencontré les 1er et 2 décembre des dirigeants du Parti Russie unie (URP), le Parti communiste de la Fédération de Russie (KPRF) et le parti Une Russie juste-Pour la vérité.

Photo : VNA

Au cours des rencontres, qui ont eu lieu dans le cadre de la visite officielle en Russie du président Nguyen Xuan Phuc, Nguyen Thi Hoang Van a déclaré que le Parti communiste du Vietnam (PCV) attachait toujours de l'importance à la coopération avec les partis politiques russes et à la coopération via le canal du Parti, ainsi contribuer au renforcement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie de manière efficace et pragmatique.



Elle a remis un message de félicitations du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong aux dirigeants de l'URP à l'occasion du 20e anniversaire du Parti.



Le secrétaire adjoint du Conseil général de l'URP, Andrey Klimov, a affirmé que le Vietnam est un partenaire de premier plan dans la politique extériere de la Russie en Asie du Sud-Est et en Asie-Pacifique.



L'URP se coordonnera activement avec le Vietnam dans la mise en œuvre d'activités de coopération spécifiques pour réaliser le procès-verbal sur l'élargissement et l'approfondissement de la coopération entre le PCV et l'URP pour 2022-2024.



Les dirigeants du KPRF et du parti Une Russie juste-Pour la vérité ont également souligné leur soutien à des relations plus solides avec le Vietnam, et ont convenu d'intensifier le partage d'informations ainsi que l'échange de délégations à tous les niveaux, et de se coordonner étroitement avec la partie vietnamienne aux Forums multilatéraux.



Les parties ont apprécié la visite du président Nguyen Xuan Phuc, la décrivant comme un jalon marquant une nouvelle période de développement dans les relations bilatérales entre la Russie et le Vietnam.

Ils se sont engagés à travailler avec le Vietnam pour promouvoir la coopération par le canal du Parti, créant ainsi une base politique solide et contribuant à la consolidation et à l'approfondissement du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.- VNA