L'ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Tran Viet Thai. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La promotion de la coopération avec la Malaisie dans l’industrie Halal est non seulement une priorité de l'ambassade du Vietnam en Malaisie, mais aussi un secteur prioritaire de la coopération entre les deux pays, a déclaré Tran Viet Thai, ambassadeur du Vietnam en Malaisie.

Lors d'une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d'Information (VNA), l'ambassadeur Tran Viet Thai a indiqué que la Malaisie avait réaffirmé sa position du premier centre mondial Halal en 2020, avec la valeur d'exportations des produits Halal estimée à 7,5 milliards de dollars par an.

Le Halal (licite en français) désigne tout ce qui est autorisé par la loi islamique. Les produits certifiés Halal sont une "clé" permettant aux exportateurs de pénétrer ce marché potentiel.

Ces dernières années, l'ambassade du Vietnam en Malaisie a mené de nombreuses activités, en se concentrant sur le développement de la certification Halal pour des produits agricoles vietnamiens en vue de pénétrer le Malaisie, le Moyen-Orient et d'autres pays du monde.

En outre, l'ambassade a également aidé des entreprises et des localités vietnamiennes à participer à des expositions, à se connecter en ligne avec des partenaires en Malaisie, à organiser des événements présentant des produits culturels et touristiques vietnamiens en Malaisie.

Dans les temps à venir, l'ambassade soutiendra les provinces de Vinh Phuc, Ben Tre et Can Tho pour mettre en relation avec des partenaires en Malaisie et chercher de nouveaux partenaires dans l'énergie, le traitement des déchets électroniques...

Par ailleurs, l'ambassade coopère avec l'Association d'affaires du Vietnam en Malaisie pour dégager des obsacles dans les exportations des produits vietnamiens vers le marché halal . -VNA