Le personnage "May" du film "La troisième épouse". Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le film « Nguoi vo ba » (The third wife en anglais et La troisième épouse en français) de la metteuse en scène vietnamienne Nguyen Phuong Anh (Ash Mayfair) a remporté le prix « Meilleure contribution artistique » au 40e Festival international du film du Caire (Egypte).

La cérémonie de remise a eu lieu le 29 novembre au Caire.

Figurant parmi les 14 meilleurs films de la catégorie « Films internationaux » au Festival international du film du Caire 2018, le film « La troisième épouse », d'une durée de 94 minutes, se déroule dans le contexte du Vietnam au XIXe siècle. Il raconte la lutte intérieure d'une fille de 14 ans nommée May (interprétée par Tra My) dans un mariage arrangé avec un homme beaucoup plus âgé que son âge.

Auparavant, le film « La troisième épouse » a remporté le prix du Meilleur film (Best film) au 24e Festival international du film de Calcutta (en Inde), et le prix du Meilleur film asiatique (Best Asia Film) au Festival international du film de Toronto (au Canada).

Le Festival International du Film du Caire est accrédité par la Fédération Internationale des Associations des Producteurs de Films (FIAPF), ce festival est organisé depuis 1985 sous les auspices du ministère égyptien de la Culture. Cette année, le 40e Festival international du film du Caire s’est tenu du 20 au 29 novembre, comprend 160 films de 59 pays. -VNA