La page Capture d'écran des résultats de la délégation vietnamienne sur la page de l'Olympiade internationale de Zhautykov.

Hanoï (VNA) - Des élèves du lycée d'excellence des sciences naturelles ont remporté le prix d'or à la 18e Olympiade internationale de Zhautykov en mathématiques, physique et informatique qui a eu lieu du 15 au 23 février au Kazakhstan.

Cette année, l'Olympiade s'est déroulée en ligne, attirant la participation de près de 1.200 élèves de 170 écoles d'excellence venus de 21 pays.

Les sept élèves participant à l'Olympiade ont tous remporté des médailles. Concrètement, Ngo Quy Dang, Pham Viet Hung ont décroché chacun une médaille d'or et Pham Duy Nguyen Lam, une de bronze en mathématique. Tran Xuan Bac et Pham Quoc Hung ont reçu des médailles d'or en informatique et Vu Ngo Hoang Duong et Vo Hoang Hai, une d'or et une de bronze respectivement en physique.

Avec ces réalisations, le Vietnam est le seul équipe à avoir remporté le prix d'or, juste derrière une école roumaine. -VNA