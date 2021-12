L'Association des anciens combattants du Vietnam cède la présidence de la VECONAC à l'Organisation de l'ancien combattant de la Thaïlande le 15 décembre. Photo : qdnd.vn

Hanoï (VNA) - La 20e Assemblée générale de la Confédération des anciens combattants des pays de l'ASEAN (VECONAC-20) s'est tenue par visioconférence le 15 décembre sous la présidence du général de corps d'armée Nguyen Van Duoc, président de l'Association des anciens combattants du Vietnam.

Lors de l'événement, les participants ont examiné la mise en œuvre des résolutions émises lors de la VECONAC-19, de celles de la 20e Assemblée générale, voté pour le prochain président de la VECONAC et adopté un communiqué conjoint de la VECONAC-20.

Créé le 19 décembre 1980, la VECONAC est chargé de rassembler et de promouvoir les efforts des associations d'anciens combattants en Asie du Sud-Est pour l'intérêt des anciens combattants, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à l'harmonie et au développement de la région et du monde.

Nguyen Van Duoc a déclaré que les membres de VECONAC ont mené de plus en plus d'initiatives telles que l'échange de délégations, le partage d'informations et de connaissances et la participation à des programmes de soutien, ce qui a pratiquement profité aux anciens combattants, en particulier aux personnes âgées blessées durant la guerre.

Ces activités ont également aidé les anciens combattants de la région à se rapprocher et à renforcer la solidarité, l'amitié et la compréhension mutuelle pour la paix, la sécurité et la prospérité commune de chaque pays et de la région.

Au nom de l'Association des anciens combattants du Vietnam, membre de la confédération depuis 1997, il a cédé la présidence de la VECONAC pour 2022 au général Santasana Nantibhakhirund, directeur général de l'Organisation des anciens combattants de Thaïlande.

Le général de corps d'armée Nguyen Van Duoc a affirmé qu'en tant président de la VECONAC-2020 depuis le 1er janvier 2020, l'Association des anciens combattants du Vietnam avait rempli toutes les missions confiées. -VNA