Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung (droite) remet 140.000 masques médicaux au Japon par l’entremise de l’ambassadeur japonais au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 8 mai, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, a remis de manière symbolique 140.000 masques médicaux du gouvernement et du peuple vietnamiens à leurs homologues japonais.

Ce cadeau, nouveau lot de fournitures médicales, a été fait conformément à un accord entre le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc et son homologue japonais Abe Shinzo lors de leur entretien téléphonique du 4 mai.

Avant la cérémonie de remise, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, avait reçu le nouvel ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio.

M. Trung avait souligné qu'en tant que partenaires stratégiques, le Vietnam et le Japon ont activement partagé des informations et coopéré étroitement dans la lutte contre le COVID-19 dans les cadres bilatéraux et multilatéraux, y compris l'ASEAN +3.

Il a hautement apprécié les mesures prises par le gouvernement japonais pour faire face à la pandémie, tout en partageant sa sympathie pour les pertes causées par le COVID-19 au Japon.

Il a remercié le gouvernement japonais d'avoir soutenu le Vietnam dans sa lutte contre la maladie ainsi que son aide à la communauté vietnamienne au Japon, tout en exprimant sa conviction que le Japon allait bientôt vaincre l'épidémie.

M. Trung, avait appelé à une étroite coordination de l'ambassadeur afin de promouvoir le vaste partenariat stratégique dans tous les domaines entre le Vietnam et le Japon.

Pour sa part, l'ambassadeur japonais au Vietnam, Yamada Takio avait exprimé ses profonds remerciements au gouvernement et au peuple vietnamiens pour leur aide précieuse, déclarant que la partie japonaise utiliserait efficacement le don.

Il a exprimé son admiration pour la réponse du Vietnam à la pandémie, affirmant que le Vietnam est un modèle pour prévenir et contrôler la maladie.

Le Japon continuera à travailler étroitement avec le Vietnam dans la lutte, à soutenir le Vietnam dans la promotion du développement socio-économique, ainsi qu'à renforcer la coopération lors des forums internationaux et régionaux, en particulier dans le contexte où le Vietnam assume la présidence de l'ASEAN en 2020 et le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021.

Il a promis de faire de son mieux pour contribuer à promouvoir l'amitié et la coopération entre les deux pays.-VNA