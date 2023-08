Le Premier ministre Pham Minh Chinh, le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville Nguyên Van Nên et le vice-Premier ministre Trân Hông Hà ont lancé jeudi 31 août des travaux des aéroports internationaux de Long Thành et Tân Son Nhât avec un investissement total d’environ 52.000 milliards de dôngs (plus de 2,15 milliards de dollars).