Hanoï, 4 novembre (VNA) – Le Vietnam reconnaît temporairement les formulaires de certificat de vaccination/passeport de vaccin anti-COVID-19 de 72 pays et territoires qui ont été officiellement présentés au ministère des Affaires étrangères, a informé la porte-parole adjointe du ministère, Pham Thu Hang.

La porte-parole adjointe du ministère, Pham Thu Hang. Photo : VNA

Lors de la conférence de presse périodique du ministère tenue virtuellement le 4 novembre, Pham Thu Hang a déclaré que ceux qui portent ces documents peuvent les utiliser directement au Vietnam et que leur temps dans les sites de quarantaine concentrés est réduit à sept jours conformément aux directives du ministère de la Santé s'ils ont été complètement vaccinés ou récupéré de COVID-19.La liste de ces nations et territoires ayant officiellement introduit leurs formulaires au Vietnam est régulièrement mise à jour sur le portail du ministère des Affaires étrangères pour le travail consulaire. Les nations qui ne l'ont pas encore fait peuvent contacter les agences représentatives du Vietnam dans leur pays pour légaliser et confirmer ces documents.La porte-parole adjointe a déclaré qu'il s'agissait d'une solution temporaire avant que le Vietnam reconnaisse officiellement les passeports étrangers de vaccination contre le COVID-19. Pour une telle reconnaissance, les passeports doivent répondre à l'ensemble de critères de reconnaissance et d'utilisation des passeports vaccinaux COVID-19 des pays et territoires du Vietnam approuvés par les dirigeants du gouvernement.En ce qui concerne les vaccins anti-COVID-19, le Vietnam accepte ceux approuvés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les Centres de Prévention et de Contrôle des maladies (CDC) des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments (EMA), ou ceux autorisés par le ministère vietnamien de la Santé pour une utilisation d'urgence .Le formulaire passeport vaccin anti-COVID-19 doit être émis simultanément dans l'environnement électronique et sa version papier doit porter un code d'authentification. Les pays et territoires concernés doivent avoir un niveau de sécurité élevé et un taux de vaccination généralisé.Selon Pham Thu Hang, les autorités vietnamiennes envisagent d'élargir le nombre de sujets éligibles pour entrer au Vietnam pour appliquer à un moment opportun, en vue de la reprise des vols commerciaux internationaux comme d'habitude. Le ministère des Affaires étrangères discute en urgence avec 80 partenaires pour accélérer la reconnaissance mutuelle des passeports vaccinaux anti-COVID-19.-VNA