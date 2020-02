Le Vietnam reçoit deux pêcheurs sauvés dans le golfe de Thaïlande. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - L’ambassade du Vietnam en Thaïlande a reçu jeudi 28 février deux pêcheurs vietnamiens sauvés par l’équipage du navire Irene des Îles Marshall, près des îles de Tho Chu, dans le golfe de Thaïlande.

Nguyen Van Phuc, né en 1986, et Huynh Minh Chanh, né en 1983, de la province méridionale de Ben Tre, après deux jours à la dérive en mer alors que leur bateau a été détruit et coulé près des îles de Tho Chu, ont été secourus par le navire Irene et emmenés vers l'île Ko Si Chang dans la province de Chonburi, et ont débarqués le 24 février dans cette localité thaïlandaise.

Un représentant de l’ambassade du Vietnam a déclaré que l’ambassade continuerait à se coordonner avec les agences vietnamiennes et thaïlandaises compétentes afin de mener à bien les procédures de rapatriement des pêcheurs dans les deux semaines prochaines. - VNA