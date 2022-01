Hanoï, 25 janvier (VNA) – Le Vietnam a reçu 6,27 doses supplémentaires de vaccins COVID-19 en provenance d'Allemagne, du Luxembourg, du Portugal et du Royaume-Uni, selon l'UNICEF Vietnam.

Photo d'illustration : VNA

Sur le total, jusqu'à 4.000.230 doses de vaccin BioNTech/Pfizer anti-COVID-19 ont été données par le gouvernement allemand, 99.450 doses de BioNTech/Pfizer provenaient du gouvernement luxembourgeois, 159.120 doses de BioNTech/Pfizer ont été données par le gouvernement du Portugal et 2.012.960 doses de vaccin AstraZeneca ont été donnés par le Royaume-Uni, le tout via le mécanisme de vaccins COVAX.



L'ambassadeur d'Allemagne au Vietnam, le Dr Guido Hildner, a déclaré que l'Allemagne a fait don de vaccins et de matériel médical au Vietnam à plusieurs reprises en 2021. Avec cette nouvelle expédition de plus de 4 millions de doses de vaccin BioNTech/Pfizer via COVAX, l'Allemagne poursuit son soutien continu au Vietnam. pour combattre et vaincre la pandémie de COVID-19.

Il a noté qu'en 2022, l'Allemagne continuera de faire preuve de solidarité avec le Vietnam dans la lutte contre les effets de la pandémie et fournira de nouveaux vaccins via le mécanisme de vaccins COVAX.

"Nous ne pouvons vaincre la pandémie que si elle est maîtrisée partout", a déclaré l'ambassadeur, soulignant que l'Allemagne et l'Union européenne soutiennent la campagne de vaccination COVAX pour un accès équitable et transparent aux vaccins COVID-19 dans le monde.

La livraison récente est le plus grand don allemand de doses de vaccins au Vietnam à ce jour, portant le nombre total de vaccins fournis par l'Allemagne au Vietnam à plus de 10 millions de doses.

L'ambassadeur britannique au Vietnam, Gareth Ward, a déclaré: "Ce don fait partie du soutien du Royaume-Uni à la feuille de route du Vietnam visant à ouvrir l'économie en facilitant son renforcement des vaccins à grande échelle."

"Nous nous engageons à accompagner le Vietnam pour embrasser un nouveau chapitre en 2022 lorsque nous pourrons tous vivre à nouveau avec le COVID-19 dans la paix et la prospérité", a-t-il promis.



Le Royaume-Uni est actuellement l'un des plus grands donateurs de la facilité COVAX, fournissant plus de 548 millions de livres sterling pour fournir des vaccins dans le monde, dont le Vietnam.

Cette contribution marque également le troisième engagement vaccinal bilatéral du gouvernement britannique envers le Vietnam après l'arrivée de plus de 727.000 doses du vaccin de l'Université d'Oxford-AstraZeneca en 2021.

En 2022, le Royaume-Uni continuera de renforcer le partenariat bilatéral en matière de santé en aidant le Vietnam à construire un système de santé résilient en fournissant des vaccins et des fournitures médicales, et en facilitant les opportunités d'échange de connaissances entre les deux pays.

Représentant l'ambassade du Luxembourg au Vietnam, le consul honoraire à Hanoï Tran Hong Quang, a souligné que "personne ne doit être laissé pour compte dans la lutte contre le COVID-19".

Soutenant de longue date des efforts mondiaux de vaccination, le Luxembourg s'engage activement dans des initiatives multilatérales telles que COVAX. Fin 2021, le Luxembourg a doublé ses contributions financières au Gavi COVAX Advance Market Commitment à 4 millions d'euros afin de soutenir l'approvisionnement en vaccins dans le monde et d'atténuer les effets de la double pandémie.

Le soutien luxembourgeois aux programmes de vaccination au Vietnam remonte en effet aux années 1990 et au développement d'une chaîne du froid des vaccins à l'échelle nationale. B Medical System, le premier fabricant et distributeur d'équipements de chaîne du froid, a depuis livré plus de 30.000 équipements de chaîne du froid pour le sang et les vaccins. 174 réfrigérateurs supplémentaires sont arrivés en juin 2021 grâce à des projets financés par Gavi et l'UNICEF qui aideront au stockage des vaccins, notamments le vaccin anti-COVID-19.

Représentant l'ambassade du Portugal au Vietnam, le consul général honoraire Tran Kim Chung a déclaré que le Portugal avait fait don de près de 160.000 doses de vaccin BioNTech/Pfizer COVID-19 au Vietnam via le mécanisme COVAX l'année dernière, montrant sa solidarité avec le pays d'Asie du Sud-Est dans la lutte contre la pandémie.

Le Portugal continuera à soutenir le Vietnam dans le domaine des soins de santé pour faire face aux défis causés par la pandémie et assurer un accès équitable aux vaccins contre le COVID-19 pour les Vietnamiens, a-t-il ajouté.

Lesley Miller, représentante de l'UNICEF au Vietnam, a déclaré : « Au nom de la famille des Nations Unies, je voudrais remercier le gouvernement et le peuple d'Allemagne, du Luxembourg, du Portugal et du Royaume-Uni pour avoir assuré cette contribution opportune et importante du vaccin anti-COVID-19 au Vietnam.

Le don de vaccins des pays s'avère une contribution essentielle à la distribution équitable des doses initiales et de rappel aux populations du monde entier, a-t-elle déclaré.

Néanmoins, il en faut encore plus, et le virus poursuivra sa trajectoire imprévisible de mutations et de vagues d'épidémies complexes, jusqu'à ce que tous les pays atteignent une forte couverture vaccinale.

Le Vietnam s'est avéré très efficace dans la livraison sûre des vaccins, garantissant qu'ils sont utilisés efficacement.

Avec la livraison de vaccins donnés par les gouvernements allemand, luxembourgeois, portugais et britannique, le Vietnam a jusqu'à présent reçu 51.024.180 doses de vaccins anti-COVID-19 via le mécanisme COVAX.- VNA