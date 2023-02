L'ambassadeur Nguyen Hoanh Nam remet un cadeau à la sous-secrétaire à l'exploitation touristique d'Oaxaca, Fernanda Schmidt Ruiz. Photo : VNA

Mexico (VNA) - Du 14 au 17 février, l'ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyen Hoanh Nam, a effectué une visite de travail dans l'État d'Oaxaca pour rechercher des opportunités de coopération entre les deux pays, entre le Vietnam et l'État d'Oaxaca notamment.



Lors de ses rencontres avec des députés et des représentants de différents organes de cet État, l’ambassadeur vietnamien a souligné les réalisations de son pays en matière d'économie, de commerce et d'investissement au cours de 36 années de Renouveau.



Nguyen Hoanh Nam a demandé à l’Etat d'Oaxaca de se coordonner avec le Vietnam pour établir des mécanismes de coopération, de signer des accords techniques pour créer des conditions favorables à l’import-export de produits phares des deux parties.



L'ambassadeur a également répondu à de nombreuses questions sur la politique économique du Vietnam et sa position sur des questions régionales et internationales.



Les autorités de l’Etat d’Oaxaca ont indiqué que les entreprises locales s’intéressaient au Vietnam et le considéraient comme un marché d'exportation potentiel. Elles ont insisté sur la nécessité de renforcer l’échange d’informations dans divers domaines tels que l’agriculture, le tourisme…-VNA