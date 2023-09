Le Vietnam est devenu le 15e pays le plus peuplé du monde avec une économie à la croissance la plus rapide en Asie. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'année 2023 marque un jalon important alors que le Vietnam célèbre l'année paire de l'établissement des relations diplomatiques ou des partenariats avec de nombreux pays dans le monde.

A cette occasion, les ambassadeurs de certains pays au Vietnam ont partagé des relations de coopération bilatérale. Ils ont tous exprimé leur conviction que le Vietnam réaliserait sa vision de 2045 de devenir un pays à revenu élevé, contribuant davantage à la stabilité et au développement de la région et du monde.

Selon l'ambassadeur d'Indonésie au Vietnam Denny Abdi, les grandes réalisations du Vietnam en matière de développement économique au cours des dernières décennies stimuleront l'élan de développement et concrétiseront la vision de devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045.

L'Indonésie s'efforce d'atteindre son objectif quand elle célébrera le 100e anniversaire de sa Fête nationale en 2045, a-t-il partagé. En outre, les deux pays doivent renforcer leur coopération et se soutenir dans le règlement des défis dans la région et les forums internationaux, selon Denny Abdi.

Quant à l'ambassadeur d'Australie au Vietnam Andrew Goledzinowski, l'Australie est l'un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam juste après la signature des Accords de Paris en 1973. Le Vietnam est un partenaire économique très important de l'Australie, a-t-il souligné.

Selon lui, le Vietnam est devenu le 15e pays le plus peuplé du monde avec une économie à la croissance la plus rapide en Asie. "On peut dire que tous les pays s'intéressent particulièrement au Vietnam. Pendant ce temps, la coopération économique entre l'Australie et le Vietnam se développe rapidement. Ces dernières années, l'Australie est devenue le 7e grand partenaire commercial du Vietnam", a partagé le diplomate australien.

En outre, les Pays-Bas sont le deuxième plus grand partenaire commercial du Vietnam en Europe, et également le plus grand investisseur européen au Vietnam, a déclaré l'ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, Kees van Baar.

Selon lui, l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) a rendu l'environnement d'investissement au Vietnam attrayant pour les entreprises étrangères. Les Pays-Bas continueront aider le Vietnam à positionner sa marque sur le marché de l'exportation et à être un partenaire fiable de l'Union européenne (UE) dans l'avenir. -VNA