Le Vietnam réalise un excédent commercial de 3,4 milliards de dollars en huit mois. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, les exportations ont rapporté en août au Vietnam 24,5 milliards de dollars, portant le montant total sur les huit premiers mois de l’année à près de 170 milliards de dollars, soit une hausse de 7,3% en variation annuelle.

Grâce aux exportations de téléphones et composants, la balance commerciale en août avait été excédentaire de 1,7 milliard de dollars. Pour ces huit derniers mois, le Vietnam a affiché un excédent commercial de 3,4 milliard de dollars.

Vingt-six produits ont réalisé un chiffre d’affaires à l’exportation de plus d’un milliard de dollars chacun, représentant 89,5% de la valeur totale des exportations nationales. Cinq d'entre eux ont même dépassé les 10 milliards de dollars.

Les Etats-Unis sont demeurés le plus grand importateur de produits vietnamiens, avec 38,6 milliards de dollars, +25,3% en un an. Les exportations vietnamiennes vers l’Union européen ont atteint 27,7 milliards de dollars (-0,5%), vers la Chine, 23,8 milliards de dollars (-2,5%) et vers l’ASEAN, 17,3 milliards (+3,6%).

Entre janvier et août, les importations nationales se sont élevées à 166,58 milliards de dollars (+8,5%) dont 70,43 milliards enregistrés par le secteur des entreprises à capital 100% vietnamien (+13,9%) et le solde par celui des entreprises à participation étrangère (+4,8%). -VNA