Photo d'illustration : AFP/VNA



New York (VNA) – Lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue le 12 janvier, le Vietnam a réaffirmé son engagement à contribuer aux efforts communs de la communauté internationale pour la lutte contre le terrorisme.

La ministre conseillère Nguyen Phuong Tra, cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a salué les résultats importants de la lutte contre le terrorisme, dus en partie aux cadres institutionnels en la matière promus par le Conseil de sécurité, après l’adoption de la Résolution 1373.

Elle a souligné la nécessité de promouvoir une approche intégrale sur la base de la Charte des Nations Unies, en se concentrant sur la prévention et la fin des conflits, l'élimination des conditions favorables au terrorisme et le renforcement de la capacité des communautés en matière de lutte contre le risque de propagation d'actes de violence extrême et de terrorisme.

Il faut donc rester « vigilants et unis », a estimé Nguyen Phuong Tra qui a insisté sur l’importance de la coopération internationale et régionale, « car aucun pays ne sera en sécurité tant que tous ne le seront pas ».

La résolution 1373 a été adoptée par le Conseil de sécurité à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001 contre les États-Unis. Ce fut « un moment décisif au cours duquel le Conseil et la communauté internationale ont reconnu la gravité de la menace posée par le terrorisme transnational », a souligné de son côté, Michèle Coninsx, directrice exécutive de la Direction exécutive du Comité des Nations Unies contre le terrorisme (DECT).

À ce jour, le Conseil de sécurité a approuvé une vingtaine de résolution et des dizaines de déclarations présidentielles sur la lutte contre le terrorisme. -VNA