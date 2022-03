Hanoï (VNA) - La politique constante du Vietnam est de protéger et promouvoir les droits fondamentaux du peuple, dont les droits des femmes.

Pham Thi Doan Trang. Photo : VNA



C'est ce qu'a affirmé la porte parole du ministère des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang lors du point de presse périodique du ministère, tenu jeudi 17 mars à Hanoï.

Les efforts et les réalisations du Vietnam dans la garantie et l'amélioration des droits de l'homme au cours des dernières années ont été reconnus et appréciés par la communauté internationale.

"L'attribution d'un prix par le Département d'État américain à Pham Thi Doan Trang, un individu ayant violé la loi vietnamienne, étant traduit en justice et purgeant sa peine de prison, est un acte de manque d'objectivité et inapproprié et non propice au développement des relations entre les deux pays", a souligné la porte-parole Le Thi Thu Hang en répondant à la question sur la réaction du Vietnam à cette affaire. -VNA