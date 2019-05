Jakarta (VNA) – Un roadshow s’est tenu le 3 mai à Jakarta pour promouvoir l’image de la terre et des hommes du Vietnam et ses produits touristiques auprès des Indonésiens.

Organisé par l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, l’événement devrait également relier les agences de voyages vietnamiennes et indonésiennes.L’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Pham Vinh Quang, a déclaré en ouverture que depuis l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Indonésie en 1955, de nombreux progrès et résultats ont été enregistrés dans les relations bilatérales.En 2018, près de 88.000 Indonésiens ont visité le Vietnam, en hausse de 8,5% sur un an. Cependant, ce chiffre n’a pas encore correspondu au potentiel des deux pays, a noté le diplomate.Nguyên Thi Thanh Huong, cheffe adjointe de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, a indiqué que la tournée de présentation visait à attirer davantage de touristes indonésiens au Vietnam.