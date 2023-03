La baie d'Ha Long au Vietnam. Photo : Vinpearl

Lors du séminaire. Photo : VNA

Tokyo (VNA) – La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et le groupe Thien Minh ont organisé le 24 mars, à Tokyo (Japon) un séminaire de promotion du tourisme et de l'aviation au Vietnam avec la participation de plus de 80 compagnies de l’aviation et de voyage des deux pays.S'exprimant lors du séminaire, Ngo Sy Anh, directeur du bureau de représentation de Vietnam Airlines au Japon, a affirmé que le Japon était un marché très important pour Vietnam Airlines. Alors, juste après la décision de l'ouverture du gouvernement vietnamien, Vietnam Airlines a dressé un plan pour augmenter la fréquence et la reprise des vols reliant le Vietnam et le Japon. En outre, Vietnam Airlines coopère activement avec des agences de voyages et des partenaires japonais pour promouvoir le tourisme vietnamien, a-t-il ajouté.Lors du séminaire, des représentants d'agences de voyages, d'hôtels et de Vietnam Airlines ont présenté le potentiel touristique et les destinations attrayantes du Vietnam aux partenaires japonais. Ils ont également discuté avec la partie japonaise des orientations de coopération pour tirer parti des opportunités de la reprise touristique des deux pays après la pandémie.En marge de la conférence, Sayuri Hiroi, directrice du développement commercial du groupe Thien Minh, a déclaré que pour attirer les touristes japonais, le Vietnam doit renforcer la présentation de destinations touristiques et de plats délicieux aux Japonais.Pour sa part, Masahiko Inada, chef du Département de promotion touristique à l'étranger de l’Association japonaise des agents de voyages (Japan Travel Agents Association-JATA), a estimé que l'augmentation de la fréquence des vols entre les deux pays contribuerait à augmenter le nombre de touristes vietnamiens au Japon et vice versa.Avant la pandémie, le Japon était le premier marché international de Vietnam Airlines, avec une croissance annuelle de 10%. Actuellement, chaque semaine, Vietnam Airlines exploite 42 vols reliant le Vietnam et le Japon . -VNA