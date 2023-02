Le chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, Nguyên Hoàng Nguyên. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 61e session de la Commission des Nations Unies pour le développement social s’est tenue du 6 au 15 février à New York, aux États-Unis. Le Vietnam y a réaffirmé son engagement à favoriser un travail décent pour tous et à placer l’homme au centre de sa politique de développement.

L’article 35 (alinéas 1 et 2) de la Constitution du Vietnam de 2013 prévoit que les citoyens ont le droit de travailler, de choisir une carrière, un emploi et un lieu de travail. Les travailleurs doivent bénéficier de conditions de travail égales et sûres, être rémunérés et bénéficier de congés.

Un travail décent pour tous: Le Vietnam soutient les efforts onusiens

La 61e session de la Commission des Nations Unies pour le développement social avait pour intitulé «La création du plein emploi productif et d’un travail décent pour tous comme moyen de surmonter les inégalités afin d’accélérer la reprise après la pandémie de Covid-19 et la pleine mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable».

Le chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, Nguyên Hoàng Nguyên a affirmé que Hanoi soutenait les efforts onusiens dans la promotion du travail décent, du développement socio-économique et de la solidarité, considérant ces derniers comme des facteurs importants pour mettre en oeuvre l'Agenda de 2030 pour le développement durable. Au Vietnam, le gouvernement place la population au centre de sa politique de développement, en mettant l'accent sur l'accompagnement des personnes défavorisées, l'innovation dans l'éducation et la formation, l'amélioration des compétences, la promotion de l'auto-apprentissage et de l'adaptabilité des travailleurs aux nouvelles exigences. En 2022, le taux de chômage du Vietnam a été maîtrisé à 2,3 %, a rappelé Nguyên Hoàng Nguyên.

Par ailleurs, selon l’Office général des statistiques relevant du ministère du Plan et de l'Investissement, environ 1,6 million d’emplois ont été créés au Vietnam chaque année. D'un pays ayant un excédent de main-d'œuvre, le Vietnam connaît aujourd’hui une croissance de l'emploi équilibrée, supérieur même à la croissance de la population active. Le taux de chômage reste faible, oscillant entre 2 et 2,3 %. Le taux de chômage urbain quant à lui, reste toujours inférieur à 3,5 %. Après près de deux ans lourdement impacté par la pandémie de Covid-19, le marché du travail vietnamien s'est redressé, comme l’a confirmé le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales Dào Ngoc Dung.

“En 2022 et fin 2021, le Vietnam a fait face à de grands défis lorsque la pandémie de Covid-19 et la crise économique affectaient lourdement ses zones industrielles, au Sud du pays en particulier. À l'époque, ce qui nous inquiétait le plus, c'était les perturbations du marché de travail. Cependant, grâce aux solutions opportunes prises par le Parti et l’État et aux efforts déployés par les entreprises et la population, le marché du travail s’est stabilisé”, a-t-il fait savoir.

Le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales Dào Ngoc Dung. Photo: qdnd.vn

Les actions menées

La création d'emploi, l’amélioration du revenu et la réduction de la pauvreté font partie de la sécurité sociale. Lors du Sommet des Nations Unies sur le développement durable tenu en septembre 2015, un ensemble de critères comprenant 17 Objectifs de développement durable a été approuvé par les États membres, dont le Vietnam. L'objectif numéro 8 prévoit de promouvoir une croissance économique inclusive et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Pour mettre en œuvre cet objectif, en 2020, le gouvernement vietnamien a promulgué la résolution n° 136 avec 17 objectifs de développement durable à atteindre jusqu’en 2030 et 115 objectifs spécifiques adaptés à la réalité du pays et à ses priorités. En outre, le Vietnam a ratifié sept des huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale du Travail (OIT). Nous avons effectué des réformes relatives au droit du travail facilitant ainsi l’accès de la population active à un travail décent.

Le Vietnam est en train d’amender la loi sur le travail, qui devrait être soumise à l'Assemblée nationale en août 2024.

«Dans le projet d’amendement de la loi sur le travail, l’accent sera mis sur les personnes vulnérables, celles qui pratiquent des emplois créatifs et de nouveaux emplois ainsi que sur les travailleurs informels», précise Vu Trong Binh, directeur du Département de l'emploi, rattaché au ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales.

Le Vietnam a également mis en œuvre le Programme par pays de promotion du travail décent de l’OIT. Pour la période 2022-2026, ses priorités consistent à créer des emplois décents, à étendre la couverture de la sécurité sociale et à mieux gérer le marché du travail grâce à la promotion des droits du travail, des principes fondamentaux et du dialogue social.

Garantir un travail décent pour tous devrait permettre au Vietnam de réduire la pauvreté, de relancer son économie suite à la pandémie de Covid-19, et surtout de réussir son mandat au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2023-2026.-VOV/VNA