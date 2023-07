Hanoï, 5 juillet (VNA) - Tran Tuan Anh, membre du Bureau politique et chef de la Commission économique du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a reçu séparément le 5 juillet Tan See Leng, ministre des Ressources humaines et le deuxième ministre de l'Industrie et du Commerce de Singapour , et l'ambassadeur d'Australie au Vietnam, Andrew Goledzinowski.

Tran Tuan Anh (droite) et Tan See Leng, ministre des Ressources humaines et le deuxième ministre de l'Industrie et du Commerce de Singapour. Photo : VNA

Tan See Leng a déclaré que Singapour souhaitait intensifier la coopération avec le Vietnam dans les domaines d'intérêt mutuel.Il a également hautement apprécié les politiques, les orientations et les résultats obtenus par le pays indochinois en matière de développement économique, tout en soulignant le potentiel de coopération multiforme entre les deux nations.Pour sa part, l'hôte a reconfirmé que le Vietnam apprécie toujours le rôle de Singapour en tant que partenaire économique de premier rang du Vietnam dans la région.Le commerce entre les deux pays a atteint l'année dernière neuf milliards de dollars, soit une augmentation de 10,1% en glissement annuel, a-t-il noté.Il a ajouté que Singapour est le deuxième plus grand investisseur au Vietnam et se classe premier dans la liste des pays d'Asie du Sud-Est investissant dans ce pays.Par conséquent, il a proposé que Singapour promeuve la mise en œuvre des projets au Vietnam , en particulier dans les secteurs de la technologie, de la science, de l'innovation et de la créativité, de l'économie verte, de la transformation numérique et du développement de zones industrielles liées aux villes intelligentes.