Genève (VNA) – Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a déclaré que le Vietnam offrira tout le soutien possible aux entreprises suisses pour coopérer avec des partenaires vietnamiens.

Le président Nguyen Xuan Phuc (à droite) et le président du groupe DKSH Marco Gadola. Photo : VNA

Il a fait cette déclaration lors de la réception des dirigeants de plusieurs entreprises suisses de premier plan dans les domaines des infrastructures, de l’industrie lourde, de la haute technologie, de l’électricité et des produits pharmaceutiques à Berne, en Suisse, les 26 et 27 novembre (heure locale).

Le dirigeant vietnamien a indiqué que lors de la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), le Vietnam s’est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre à zéro d’ici 2050.

Le Vietnam a préconisé le développement d’énergies propres et renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne, en particulier l’énergie éolienne offshore, a-t-il fait savoir.

Le Vietnam souhaite que les entreprises suisses de haute technologie saisissent les opportunités dans ces domaines, a-t-il dit, ajoutant que le pays veut développer des infrastructures pour se connecter aux régions économiques et s’attend également à davantage d’investissements suisses dans ce domaine.

Suggérant au gouvernement suisse d’offrir une aide financière pour encourager les entreprises à rechercher des opportunités à long terme au Vietnam, il a souhaité que les entreprises suisses fassent entendre leur voix sur cette question et fassent avancer les négociations vers la signature rapide de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), ouvrant ainsi des opportunités pour les activités de commerce et d’investissement.

Le chef de l’Etat vietnamien a également salué les entreprises suisses pour avoir aidé le Vietnam dans le transfert de technologies de production de vaccins et de médicaments, affirmant que cela profite aux deux parties et permet de gagner du temps et de l’argent.

Les dirigeants des entreprises suisses ont souhaité s’associer à des entreprises vietnamiennes dans la production de vaccins et de médicaments et dans d’autres domaines au Vietnam.

Ils ont également exprimé leur soutien à la signature de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange. – VNA